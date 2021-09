Negócio não avançou, mas empresário de Manafá confirma contacto do Spartak

Manafá, recorde-se, tem mais duas temporadas de contrato com o FC Porto.

O interesse do Spartak Moscovo em Manafá, noticiado por O JOGO em agosto, foi confirmado pelo representante do lateral-direito, que explica o insucesso do negócio com as exigências financeiras realizadas pelo FC Porto.

"Existiram contactos do Spartak em relação ao Wilson [Manafá], mas a transferência não avançou e o jogador continua no clube. O preço que o FC Porto pede não é viável", esclareceu o empresário Manuel Blanco Fernandez, citado pelo portal "Sports.ru".

Manafá, recorde-se, tem mais duas temporadas de contrato com os azuis e brancos.