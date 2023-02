Negócio Fran Navarro: Gil Vicente tenta empréstimos junto do FC Porto

Gonçalo Borges é um dos nomes que mais agradam à estrutura do clube de Barcelos.

FC Porto e Gil Vicente têm uma plataforma de entendimento para a transferência de Fran Navarro no próximo mercado de transferências, que arranca oficialmente a 1 de julho, mas há pormenores relativos ao negócio que ainda estão por finalizar.

A operação envolveria sempre o pagamento de uma verba - em cima da mesa está um valor a rondar os sete milhões de euros -, mas O JOGO sabe que o clube de Barcelos espera aproveitar o grande momento do espanhol para aumentar um pouco mais o bolo e garantir o empréstimo de alguns atletas.

Nesse sentido, Gonçalo Borges é o que mais agrada aos gilistas. Aliás, o extremo chegou a motivar uma sondagem nas últimas duas janelas (verão e inverno), mas Sérgio Conceição entendeu que deveria mantê-lo no plantel e fechou-lhe sempre a porta de saída.

Voltando a Fran Navarro, a hipótese muito forte de ingressar no FC Porto na próxima temporada agrada sobremaneira ao atacante. O Celta de Vigo chegou a manifestar interesse em contratá-lo, mas o desejo do espanhol foi sempre continuar em Portugal e daí até aparecer o interesse do Braga foi um abrir e fechar de olhos. Contudo, a entrada em cena dos azuis e brancos, que ofereceram ao Gil a possibilidade de manter um elemento fundamental no ataque aos objetivos do clube (permanência), colocou-o na rota do Dragão.