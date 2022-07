David Carmo é jogador do FC Porto. Confira os detalhes do acordo

David Carmo troca o Braga pelo FC Porto

FC Porto e Braga oficializaram o acordo de transferência de David Carmo, com o central a rumar aos dragões. O contrato do defesa é válido até 2027.

A transferência, referem os dois clubes - confirmando os valores avançados por O JOGO - fez-se com o FC Porto a desembolsar 20 milhões de euros, acrescido de 2,5 milhões dependentes de objetivos desportivos.

A cláusula de rescisão ficou estipulada em 80 milhões de euros.

O Braga informou ainda que a transferência não envolveu qualquer tipo de encargo com serviços de intermediação.

Comunicado do FC Porto à CMVM

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores

Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga -

Futebol, SAD para a aquisição dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de

futebol David Carmo pelo valor de 20M€ (vinte milhões de euros), acrescido de um valor variável

máximo de 2,5M€, dependente da concretização de objetivos desportivos.

Mais se informa que esta Sociedade celebrou com o jogador um contrato válido por 5 épocas

desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2027, tendo acordado uma cláusula de rescisão no

montante de 80.000.000 € (oitenta milhões de euros)"