Negócio Fábio Vieira: FC Porto confirma "princípio de acordo" e valores

Comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na manhã desta sexta-feira.

A SAD do FC Porto enviou na manhã desta sexta-feira um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no qual confirmou u "princípio" de acordo para a transferência de Fábio Vieira para o Arsenal, por um momentante que pode chegar aos 40 milhões de euros.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um princípio de acordo com o Arsenal FC para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Vieira pelo valor de 40M€ (quarenta milhões de euros), sendo que destes, 5M€ (cinco milhões de euros) estão dependentes da concretização de objetivos desportivos. Mais se informa que o acordo final está ainda ser ultimado esperando-se a sua concretização nos próximos dias", pode ler-se.

O jovem da formação sai por 35 milhões de euros, mais cinco em variáveis que são fáceis de atingir: passam pelo número de jogos e apuramento dos "gunners" para as provas europeias, conforme O JOGO dá conta na edição desta sexta-feira. Por isso, os responsáveis portistas estão convencidos de que o negócio global será mesmo de 40 M€, ainda assim abaixo da cláusula de rescisão do médio, que foi fixada em 50 M€ aquando da renovação de contrato, em novembro do ano passado.

Depois de ter ajudado o FC Porto a conquistar a dobradinha e os Sub-21 de Portugal a qualificarem-se para o próximo Europeu, Fábio Vieira iniciou um período de férias, com a namorada, em Mikonos, na Grécia, de onde viajou diretamente para Londres a fim de realizar exames médicos e assinar um contrato com um ordenado bastante mais alto do que o que recebia no Dragão e que rondava os 400 mil euros anuais.

Já durante este defeso, o médio, que também pode atuar como extremo, tinha sido associado a vários emblemas da Premier League, como o Leicester e o Liverpool, que se chegou a dizer que tinha o direito de preferência.

Fábio Vieira torna-se assim no segundo campeão da Youth League (2019), a ser vendido pelo FC Porto, depois de Fábio Silva ter ido para o Wolverhampton a troco de 40 milhões de euros, dos quais foram deduzidos 10 M€ de comissões, em 2020. Tal como no caso do avançado, as mais-valias da venda de Vieira ao Arsenal serão bastante elevadas uma vez que, sendo fruto da formação, o investimento feito pelo clube foi residual e também não há direito ao pagamento do mecanismo de solidariedade: Fábio estava no FC Porto desde os sete anos.