Negócio de Galeno: saiba em quanto tempo o FC Porto pode pagar os 9ME

O FC Porto terá de pagar nove milhões de euros ao Braga pela contratação de Galeno, mas poderá fazê-lo, sabe O JOGO, num período de três anos.

Wanderson Galeno foi contratado pelo FC Porto no último dia do mercado de transferências, com as negociações a decorrerem em contrarrelógio. O extremo estava referenciado pela SAD há alguns dias, mas O JOGO sabe que a decisão de atacar a contratação só foi tomada depois da hora de almoço. Os representantes do jogador, inclusive, só foram contactados durante a tarde, no sentido de serem discutidos os termos do contrato que agora vincula o ala aos azuis e brancos até 2026.

Em cima da mesa ainda esteve a hipótese de um empréstimo com cláusula de compra obrigatória, mas, após várias discussões, ficou estabelecido que o FC Porto desembolsaria 9 M€, pagos num período de três anos, por cem por cento do passe. À CMVM, a SAD portista detalhou que fica a cargo do montante relativo ao mecanismo de solidariedade, não tendo assumido qualquer custo de intermediação.

Para este desfecho, foi fundamental um detalhe: os 50 por cento das mais-valias que ficaram na posse dos dragões no momento da mudança do brasileiro para os arsenalistas, em 2019. Face a esta cláusula, os bracarenses estavam obrigados a pagar aos azuis e brancos a verba respeitante àquela parcela se surgisse uma oferta e quisessem manter Galeno, pelo que optaram por vendê-lo. Refira-se, ainda, que o Braga terá de saldar as duas tranches que ainda deve ao FC Porto, num total de 2,4 M€, do valor glotal da transferência de 2019, selada por 3,5 M€.