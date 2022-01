Negócio Corona: revelam detalhes do contrato e até um desejo do jogador

Interesse do Sevilha ganhou força neste mercado. Jogador mantém-se em estágio para o jogo de Vizela.

A Imprensa espanhola deu conta de uma alegada reaproximação entre Jesús Corona e o Sevilha. De acordo com o jornal "El Desmarque", o clube andaluz está em "negociações avançadas" para contratar o extremo do FC Porto já nesta janela do mercado de inverno, numa informação que ganha novos contornos esta quarta-feira.

Segundo garante o jornalista Rodrigo Fáez, da ESPN, o internacional mexicano tem à espera um contrato de três épocas e meia, embora realce que falta o entendimento total com o FC Porto, o que pode acontecer nas próximas horas. Fáez escreve mesmo que a intenção de Corona é estar em Sevilha já amanhã, quinta-feira, para se apresentar a Julen Lopetegui o quanto antes.

O jornal "Marca" acrescente que Matías Bunge, agente do jogador viajou na noite passada para Portugal de modo a afinar os derradeiros detalhes. O jogador, esse, mantém-se em estágio para o encontro da Taça de Portugal com o Vizela (20h45).

Corona, recorde-se, está em final de contrato com o FC Porto, clube que representa desde 2015/16. Esta época perdeu influência na equipa, apesar de ter sido utilizado em 17 encontros.