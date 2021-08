Negociações com o Milan avançam a ritmo lento e Corona fora da convocatória

Conceição optou por não convocar o extremo. Já Wendell integra a lista.

Além de Marchesín e Grujic (lesionados), Corona não será opção para Sérgio Conceição na receção ao Arouca. Ao que O JOGO apurou, o mexicano ficou de fora da convocatória do FC Porto, numa altura em que a possibilidade de saída continua em cima da mesa.

Os contactos com o Milan têm sido permanentes, mas fonte conhecedora do processo garantiu ao nosso jornal que as negociações avançam de forma lenta, pois a diferença entre os valores oferecidos pelos rossoneri e a verba que a SAD azul e branca exige ainda subsiste. Seja como for, Conceição optou por excluir Tecatito das opções para o jogo deste sábado, depois de o ter lançado no decorrer da segunda parte do desafio com o Marítimo. A exibição, porém, esteve muito longe de entusiasmar os adeptos azuis e brancos e ainda menos o treinador, que exige sempre o máximo de todos enquanto estiveram no clube. Resta saber se a imagem que Corona deixou na Madeira foi ou não a derradeira, já que os arouquenses são precisamente o último adversário dos portistas antes do fim do mercado.

Em sentido inverso, quem se estreia nos eleitos do FC Porto é Wendell. No regresso ao Dragão, Sérgio Conceição deverá apostar no mesmo onze que lançou no Funchal, no domingo, mas o lateral-esquerdo contratado ao Bayer Leverkusen já entra nas contas, ao cabo de uma semana de trabalho. "Quando acharmos que está completamente integrado no grupo a nível de conhecimento do clube e dos princípios da equipa, terá a mesma oportunidade dos outros", explicou Conceição, quando questionado sobre a possível inclusão de Wendell na convocatória para o duelo com o Arouca.

A verdade é que a decisão foi tomada e o brasileiro poderá ter a oportunidade de se estrear pelo FC Porto e logo em casa, em contexto de campeonato. Ainda assim, Marcano deve repetir a titularidade na lateral-esquerda, face às indicações positivas que forneceu frente ao Marítimo e que lhe mereceram elogios por parte do treinador.