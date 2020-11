Nega de Hulk ao Vasco da Gama reforça hipótese FC Porto

Candidato à presidência do clube brasileiro deu conta de uma conversa com o agente do jogador desejado pelos dragões

A liberdade de Hulk para negociar um contrato com outro clube já para janeiro faz do brasileiro um jogador bastante apetecível para vários emblemas.

O FC Porto, como O JOGO já deu conta, é uma das possibilidades para o atacante ainda ao serviço do Shanghai SIPG, mas do outro lado do Atlântico, o nome do "Incrível" também apareceu envolvido nas eleições do Vasco da Gama.

Leven Siano, candidato à presidência do clube vascaíno, referiu à televisão "Fox Sports" que tinha "batido um papo com Hulk, pelo empresário". A declaração, contudo, foi negada pela assessoria de Imprensa do atleta de 34 anos.

"Nem o Hulk nem o seu agente estão a conversar com o Vasco da Gama ou qualquer pessoa ligada ao clube", pode ler-se na conta oficial da empresa. Hulk, recorde-se, encontra-se nesta altura a disputar a Liga dos Campeões da Ásia.