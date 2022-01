Nathan Silva, central do Atlético Mineiro, sem abordagem do FC Porto

Central do Atlético Mineiro é caro e não está nos planos imediatos da SAD. Rúben Semedo mantém-se como prioridade.

Nathan Silva, central de 24 anos do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, foi apontado ao FC Porto, mas de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal não só não foi efetuado qualquer contacto com o clube de Minas Gerais como o jogador não está nos planos imediatos da SAD.

Desde logo por causa do preço pedido: cerca de oito milhões de euros. Um valor incomportável atualmente para o FC Porto que, em todo o caso, mantém Rúben Semedo como prioridade para o eixo da defesa.

As conversas com o Olympiacos continuam e o principal obstáculo neste momento prende-se com a posição de força dos gregos, que não querem emprestar o jogador até final da temporada, preferindo uma venda imediata. Recentemente, até chegaram a acordo com o Bordéus, mas o jogador rejeitou porque prefere mudar-se para o Dragão.