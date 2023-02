Eustáquio num duelo com Costinha

Declarações de Eustáquio ao Porto Canal após o triunfo por 1-0 frente ao Rio Ave, na ronda 21 do campeonato.

Análise: "Jogo bem difícil. O Rio Ave tem uma excelente equipa, jogam juntinhos, tem avançados muito rápidos, dois médios que controlam bem o jogo e também capacidade física. Realmente foi um jogo difícil para nós, mas estivemos ao nível deles ou até melhor. Felizmente, correu bem. Não conseguimos controlar o jogo como queríamos, mas tivemos ocasiões para fazer o 2-0, não fizemos e à medida que o tempo vai correndo há sempre a incerteza de tentar aguentar o resultado. Felizmente conseguimos consistência, não sofremos golos e isso é mais importante."

Como sentiu no regresso â titularidade: "Senti-me bem. Não vou mentir que aquela primeira parte foi difícil para mim, tentei entrar no ritmo o mais rápido possível, logicamente com dificuldades, sobretudo em impor o meu jogo. Na segunda parte senti-me muito melhor. O mais importante é ter ajudado a equipa. Estou feliz por isso."

Liga dos campeões e sem tempo para descansar: "Nunca houve. Foram dez jogos em 30 dias, nunca houve tempo para recuperar. O que fica é a nossa entreajuda e profissionalismo. É tentar recuperar o mais rápido possível, quarta-feira vamos ter um jogo muito exigente [com o Inter] e com o apoio dos portistas vamos conseguir um bom resultado."