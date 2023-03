"Não vejo outro treinador, com as condições que tem, a fazer melhor do que Conceição"

Entre elogios a Sérgio Conceição, Manuel Serrão lamenta a falta de opções no plantel portista e diz que o título é uma miragem.

Depois do empate 0-0 com o Braga, o FC Porto dificilmente chegará ao título, defende Manuel Serrão. No entanto, acredita que, tal como disse Sérgio Conceição, a equipa nunca vai desistir do objetivo.

"Como portista faço minhas as palavras de Sérgio Conceição. No FC Porto, enquanto matematicamente for possível, ninguém atira a toalha ao chão. Como adepto e como pessoa que pensa pela sua cabeça, é óbvio que desde que o FC Porto ficou a oito pontos de distância do Benfica que o segundo lugar é o melhor que nos pode acontecer este ano", afirma o empresário, em declarações à Rádio Renascença.

"O FC Porto tem sempre de pensar em ganhar o que falta do campeonato. Isso permitirá garantir o segundo lugar. Com o plantel que temos, depois do que fizemos na Europa, se garantirmos o segundo lugar e conquistarmos a Taça de Portugal, será o ano da conquista das três taças e uma época muito satisfatória", vinca o conhecido adepto portista.

E para que os dragões não estivessem nesta posição, era necessário um plantel com mais soluções de qualidade, assegura Manuel Serrão: "O que faltou ao FC Porto é o que falta desde o início da época: um plantel mais forte, mais opções, porque quando há lesões ainda se nota mais a exiguidade do plantel. O que falta não é termos o clube que temos, os adeptos que temos, os sócios que temos, o treinador que temos, falta é termos um plantel que gostaríamos de ter."

E fez elogios a Sérgio Conceição: "Enquanto o FC Porto não renovar contrato com Sérgio Conceição é sempre possível que ele saia no final do contrato. Gostaria que o FC Porto renovasse com o treinador, porque um clube que não tem capacidade para dar um plantel mais rico, não se pode dar ao luxo de ter um treinador barato", explica.

"Admito a saída do Sérgio Conceição, como admiti nos anos anteriores. O que eu gostava é que o FC Porto, antes de ter algumas propostas, conseguisse a sua renovação. Não vejo outro treinador, com as condições que ele tem no plantel, a fazer melhor do que ele faz", acrescenta.