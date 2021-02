Sérgio Conceição, treinador do FC Porto em antevisão ao jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente à Juventus, agendado para as 20h00 de amanhã, quarta-feira.

Juventus é Ronaldo? "Uma equipo é uma equipa. Sabemos que em qualquer momento do jogo, o Cristiano, no seu momento, pode decidir o jogo, por isso é considerado o melhor do mundo. Temos de ser uma equipa coesa, à imagem do que tem sido na Liga dos Campeões, no campeonato às vezes não tem corrido tão bem. Temos de perceber o espaço que o Ronaldo gosta, tal como o Morata. Não digo no último terço, mas noutras zonas do campo [Ronaldo] não será tão importante, mas naquele retângulo é o melhor do mundo, não tenho a menor dúvida. Trabalhámos, não só para o Ronaldo como para os outros avançados que a Juventus tem."

Ronaldo é o melhor de todos os tempos? "Ronaldo tem de ser um orgulho para todos os portugueses e já faltam adjetivos para qualificar a qualidade dele. Os números falam por si, não vale a pena estar aqui a massacrar o Ronaldo com elogios. É fácil de colar. Se é o melhor de sempre, para ele não é importante, para mim como treinador e para o FC Porto também não. Temos de aplaudir ter um atleta de elevado nível e que vai ficar eternizado, porque realmente é diferenciado. Deixa-me muitíssimo orgulhoso, principalmente quando representa a Seleção Nacional."