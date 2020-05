"Não tenho receios em relação à covid-19, acho que vamos todos continuar bem"

João Mário, avançado do FC Porto, falou sobre a adaptação à equipa principal e comentou o regresso aos treinos no Olival.

Início da temporada na equipa B: "Esta segunda época como sénior começou de forma diferente para mim, porque não pude começar a pré-época com a equipa [B], devido à minha participação no Europeu de Sub-19. Isso exigiu de mim muito trabalho para conseguir chegar à titularidade. No início a equipa passou por um momento mais difícil. Os resultados não estavam a aparecer. Com união e trabalho conseguimos ultrapassar esse momento menos bom e já no começa da segunda volta tivemos uma série de resultados bastante positivos, o que nos levou a subir na tabela e a aumentar a confiança. No geral, considero que foi uma época de crescimento e aprendizagem, a todos os níveis."

Treinos com a equipa principal: "Trabalhar com a equipa A tem sido muito bom, pois todos nós, jovens da formação, ambicionamos um dia chegar à equipa A, trabalhar ao mais alto nível com grandes jogadores, como é o caso. Ao trabalhar com jogadores mais experientes e de referência para mim, tem sido uma aprendizagem diária e eles têm-me ajudado muito todos os dias."

Regresso ao trabalho: "Regressar aos treinos depois da quarentena foi bom, porque significa que as coisas correram de forma positiva para o regresso do futebol. Voltar ao Olival e poder ver que as pessoas com quem estava todos os dias, estava tudo bem com elas, foi bastante positivo também."

Pandemia: "Não tenho receios em relação à covid-19, porque acho que com todas as restrições e cuidados que estamos a ter e a respeitar, acho que vamos todos continuar bem."

