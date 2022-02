Com o clássico frente ao Sporting em perspetiva, Fábio Vieira diz que mais do que nos jogos diante dos rivais direitos, o campeonato ganhasse nos pontos que não se perdem com as outras equipas. O médio do FC Porto deu uma entrevista à Revista Dragões.

Primeira volta do campeonato com 47 pontos em 51 possíveis. O que é preciso para manter o registo na segunda volta?

"Procuramos estar sempre no nosso máximo, mas sabemos que há sempre coisas a ajustar nos treinos e nos jogos. Sabemos que fizemos uma boa primeira volta e se continuarmos assim vamos ser campeões. Que no final possamos festejar todos juntos."

Clássicos vão ser preponderantes ou o mais importante serão os pontos ganhos/perdidos contra as outras equipas?

"Na minha opinião, são os pontos que não se perdem pelo caminho com todas as equipas. Não temos que dar mais valor aos clássicos do que aos outros jogos, pois todos os jogos têm a sua importância e todos valem os mesmos três pontos. Não há nenhum que valha mais do que outro. Pensamos sempre em conquistar os três pontos, jogo a jogo."

Vencer o campeonato é o grande objetivo do FC Porto? "Estamos em três competições e queremos ganhá-las. Temos o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa e queremos ganhar as três, pois somos uma grande equipa e temos equipa

para ganhar as três competições."

Antevisão ao play-off com a Lázio: "Olhamos muito para a nossa equipa e focamo-nos em nós e naquilo que temos de fazer para ganhar cada jogo. Esses jogos não vão fugir à regra, pois serão frente a uma grande equipa, mas nós também somos uma grande equipa e vamos fazer tudo para ganhar."