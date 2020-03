"Não têm condições para apitar o FC Porto e espero não os encontrar tão cedo"

Declarações de Pinto da Costa esta segunda-feira, na sequência da arbitragem do encontro entre FC Porto e Rio Ave.

O presidente do FC Porto criticou esta segunda-feira a atuação do árbitro e do videoárbitro (VAR) no jogo com o Rio Ave e revelou ter-se reunido com o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O líder do FC Porto concordou com as palavras de Sérgio Conceição após o encontro, tendo o treinador recordado o duelo de Vila do Conde na última temporada e também dirigido por Artur Soares Dias. "Este árbitro que apitou o FC Porto-Rio Ave, no ano passado, no Rio Ave-FC Porto que, definitivamente, nos tirou a chance de chegar ao título, não foi um, foram dois penáltis que ele não assinalou contra o Rio Ave! O mesmo árbitro. Foi um sobre o Marega, tem azar com este árbitro, e outro uma mão do Semedo. Isto é fácil de provar, não sou eu que estou a inventar. Sabendo-se isso, acho que este árbitro foi mal nomeado para um FC Porto-Rio Ave", afirmou ao Prto Canal.

"O que desejo, e a minha intenção é só essa, é que haja a maior cautela nas nomeações e que haja, da parte dos árbitros, a maior serenidade para que façam o seu trabalho. Agora, para credibilizar o futebol não é dizer: os dirigentes estão calados, não falam dos árbitros. Não. O que é preciso para credibilizar o futebol é que não haja factos como estes que aconteceram domingo, em que um jogo foi decidido por uma má avaliação de um senhor que está a três metros da jogada e de outro que está instalado numa poltrona e que não vê o que toda a gente viu. Lá no estádio, toda a gente viu! Eu não encontrei ninguém, nem do Rio Ave, que não dissesse que era penálti! E a três metros não se vê? E o indivíduo que está a ver a televisão calmamente, em frente ao écran, não vê? Estes senhores, por mais honestos que sejam, repito, não têm condições para poder apitar o FC Porto e espero não os encontrar tão cedo", continuou.

Questionado sobre se o VAR trouxe mais lisura ao futebol português, Pinto da Costa respondeu: "Acho que não. Em relação ao FC Porto, acho que não. Dei-lhe o exemplo destes três penáltis que o VAR não viu".

"Talvez falta de qualidade, se calhar não têm condições de concentração para estarem atentos, durante 90 minutos, a ver a imagens. Se eu estiver aqui a ver um jogo e, entretanto, olhar para o lado, se estiver distraído, não posso avisar o árbitro do que se passou. Portanto, acho que é falta de qualidade. Porque, se não acreditasse que é falta de qualidade, então, era mais grave. Se se sabe que há indivíduos que não têm qualidade, não podem ser nomeados para jogos em que está a decidir-se um título", sustentou.

"Quando tivermos - e espero que não tenhamos mais - direito à indignação, demonstrá-la-emos. De outra forma estaremos, conforme hoje transmiti ao senhor Fontelas Gomes, com confiança. Não tenho dúvidas de que ele e o seu Conselho estão interessados em que as coisas corram da melhor maneira e que ficam tão incomodados como eu quando acontecem situações destas, seja em que campo for", garantiu ainda Pinto da Costa.