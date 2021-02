ENTREVISTA - Paulo Fonseca, treinador da Roma, em exclusivo a O JOGO, sobre a eliminatória entre FC Porto e Juventus.

Paulo Fonseca conhece e elogia as capacidades do FC Porto, confiando que este vai dar luta à Juventus.

Defrontou há duas semanas a Juventus que joga esta quarta-feira [hoje] no Estádio do Dragão. Que ensinamentos tirou dessa partida que poderia utilizar para derrotá-los se fosse o treinador do FC Porto?

-Isso é um exercício muito difícil porque não sou o treinador do FC Porto e só o Sérgio conhece a sua equipa como ninguém. Todos nós sabemos do valor da Juventus, mas também do valor do FC Porto. Não tenho dúvidas de que será uma eliminatória difícil para a Juve. Acho que o FC Porto com as suas armas, e o Sérgio tem feito um excelente trabalho no clube, vai ser uma equipa muito, muito competitiva nestes jogos.

A Juve tem uma conhecida obsessão por ganhar a Liga dos Campeões. Pensa que isso pode tornar-se uma vantagem para o FC Porto?

-Não sei. A verdade é que a Juventus tem um conjunto de jogadores muito experientes, habituados a estas andanças da Liga dos Campeões. São jogadores muito estáveis do ponto de vista emocional. Não sei de que forma isso poderá influenciar ou não o que pode ser o rendimento do FC Porto.