Declarações do treinador do FC Porto, na sala de Imprensa do Estádio do Dragão, em reação ao empate a um golo (1-1) contra o Gil Vicente, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin

Hipótese desperdiçada para matar o campeonato: "Ainda faltam 30 pontos, dez jornadas [para o final do campeonato]. Isto é uma maratona. Pelo que foi acontecendo no jogo, ficando o Gil em inferioridade numérica, os adeptos esperavam mais do que aquilo que fizemos. Devíamos ter atacado a baliza de forma diferente, encontrar e atacar os espaços. Conseguimos em alguns momentos da segunda parte e, depois, quando estávamos muito bem no jogo, houve o problema com o auricular do árbitro, não sei qual foi o tempo útil de jogo. Vou saber, pois gosto de perceber estas situações. É pouco, é pouco... Além disso, tivemos pouca eficácia ofensiva. O Gil esteve confortável."

Ricardo Soares considera o melhor FC Porto dos últimos cinco anos: "O resultado final é o mais importante. Vou considerar que este FC Porto é o melhor dos últimos cincos anos se chegar ao final desta época e conquistar títulos. O resto, a mim, não me interessa."