"Não sei o que vai na cabeça do Sérgio Conceição, espero que faça o melhor"

Declarações de Uribe no aeroporto Francisco Sá Carneiro, à partida para o Catar. O médio deixou o FC Porto e assinou pelo Al Sadd.

O tempo de Sérgio Conceição no FC Porto chegou ao fim? "O que entendi é que o mister tem contrato aqui. Por tudo o que fez no FC Porto, imagino que muitas equipas o queiram. Com a capacidade, os resultados e a experiência dele, é normal. Mas não sei, muito sinceramente, o que vai na cabeça dele. Espero que faça o melhor para ele e para o clube. É um amigo que fica."

Jogador colombiano com mais jogos pelo FC Porto: "Sinto-me orgulhoso. O FC Porto é uma equipa muito reconhecida internacionalmente. Há vários jogadores sul-americanos que triunfaram aqui e eu fico para a história, é muito gratificante, sinto-me muito honrado. Não é qualquer um que veste esta camisola, que faz 176 jogos. Vou muito contente, muito satisfeito com o meu trabalho."

Visto como um jogador de jogos grandes: "Os clássicos não se jogam, ganham-se. Tive a sorte de marcar em clássicos e jogos importantes. Mas o que me deixa tranquilo é o trabalho do grupo, que me ajudou a crescer."

Mensagem aos adeptos: "Só agradecimento por todo o carinho, pela forma como me acolheram. Apoiaram sempre, mesmo em alturas de maus resultados."