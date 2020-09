Vítor Oliveira: "Não se valoriza o trabalho extraordinário que Sérgio Conceição tem feito"

Antigo treinador do Gil Vicente desfez-se em elogios ao treinador do FC Porto.

Vítor Oliveira, antigo treinador do Gil Vicente, teceu rasgados elogios a Sérgio Conceição, treinador campeão nacional do FC Porto.

Em declarações na TVI24, Vítor Oliveira considerou que "não se tem dado o devido valor ao trabalho" do técnico dos dragões, apontado aos fatores que desviaram o foco do título azul e branco em 2019/20.

"Temos aproveitado alguma situações desagradáveis que o Sérgio já protagonizou para exagerar e não valorizamos aquilo que ele tem feito, tem sido um trabalho absolutamente extraordinário. Inclusivamente, não o valorizaram por ser campeão nacional. Agarraram-se à pandemia, à crise do Benfica, à vinda ou não vinda do novo treinador do Benfica e não valorizaram o título do FC Porto que foi conseguido com muito mérito", assinalou Vítor Oliveira, prosseguindo com uma nota sobre os triunfos do FC Porto diante do Braga e do Boavista, nas duas primeiras jornadas da I Liga:

"Passou por dois jogos extremamente difíceis e não se tem dado o devido valor ao Sérgio Conceição, que tem sido o grande obreiro da situação do FC Porto. O FC Porto é uma equipa a ter em conta da primeira à última jornada, uma equipa extremamente difícil pela forma como joga e que aproveita a 100 por cento as características dos seus jogadores", rematou o experiente técnico.