Conceição e os jogadores com covid-19: "Não preciso falar com eles todos os dias"

Treinador do FC Porto falou do trabalho que é feito com os jogadores que ficam em isolamento profilático

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em véspera do jogo com o Nacional, a disputar-se esta terça-feira (18h00), e a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, abordou a situação dos jogadores que testam positivo à covid-19 e têm de ficar em casa.

A questão em torno do ritmo e forma física dos jogadores que, após um período de isolamento, têm de voltar a jogar, foi lançada ao técnico dos dragões, e este mostrou-se despreocupado.

"Não preciso de falar com os jogadores todos os dias para perceber todos os passos que dão em casa. A informação chega do departamento médico e do fisiologista. A intensidade do trabalho é feita de acordo com o trabalho físico deles, com acompanhamento diário do treino em casa, quase hora a hora, para quando regressarem estarem o mais próximo possível daquilo que é a forma ideal para competir. É isso no fundo que fazemos. O acompanhamento é muito bom a todos os níveis", referiu Sérgio Conceição.