Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no final do encontro com o Rio Ave (1-0)

Reação ao triunfo: "Tínhamos todos os jogadores disponíveis em Vila do Conde e perdemos. O treinador quer contar com toda a gente. Temos de olhar para aquilo que temos. Tenho de ser coerente. Não vou dizer que as ausências fizeram a diferença. Foi um jogo competitivo. Não podemos começar a dizer que o Rio Ave teve mais remates. É mentira. Vi o treinador adversário a dizer que criaram três ocasiões e criaram, mas nós tivemos três para o 2-0. É o copo meio cheio ou meio vazio. Rio Ave tem excelente equipa."

Vai analisar o que aconteceu? "Eu vejo sempre os jogos. Dissecamos e analisamos bem os jogos."