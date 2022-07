"Não podem vir para o treino só para treinar, têm de vir com vontade de serem jogadores de elite"

Os treinadores das equipas de formação do FC Porto para 2022/23

Ricardo Costa apresentado como treinador dos sub-17 do FC Porto e pronto a ensinar aquilo que aprender com "os grandes mestres"

A responsabilidade de cada treino: "Podem esperar empenho máximo. Vou passar aos jovens jogadores do FC Porto os ensinamentos que recebi durante a minha carreira com grandes mestres de futebol, muito deles com títulos atrás de títulos. Vou ser um treinador exigente, que quer que o jogador dê o máximo em todos os treinos e que cada treino seja como um jogo, como uma final. Exijo o máximo dos jogadores para que se desenvolvam e possam ser atletas de futuro para a equipa principal. Esse é o maior desafio para um treinador da formação, ainda para mais numa casa como esta, que está sempre à espera de jovens talentos para os valorizar e se tornarem estrelas do futebol mundial."

Formar e tentar ganhar títulos: "Numa casa como o FC Porto é importante formar muito bem e conseguir lutar por títulos. É um objetivo que tem de estar no nosso horizonte, não pensando só daqui a onze meses mas sim dia a dia, semana a semana, para fazermos uma formação capaz de preparar os jogadores para a exigência máxima da competição em que não se pode falhar. Queremos que estejam mais preparados para conseguirmos os nossos objetivos. Não escondo que vamos trabalhar para o desenvolvimento de cada jogador individual e coletivamente e para podermos ser campeões."

Mensagem fulcral: "Vou tentar passar a imagem deste grande clube, de todos os grandes treinadores que passaram por cá, dos grandes professores que tive. Cada treino será como um jogo, cada duelo será como o último da vida dos jogadores, a aplicação será máxima e temos que defender o escudo até à morte. É importante referir isso, porque essa é a mentalidade que devemos incutir nos jovens atletas do nosso clube. Não podem gostar de vir para o treino só para treinar, têm de vir para o treino com vontade de serem peças importantes e um jogador de elite do FC Porto. É essa a mensagem que o Ricardo Costa treinador quer passar. Fui assim como jogador."