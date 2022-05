"Não pode ser aquela conversa de 'vou de férias', 'estou lesionado'... Todos têm de vir"

Em declarações à liga canadiana de futebol, Stephen Eustáquio, que se sagrou campeão pelo FC Porto, deu conta da felicidade por representar a seleção daquele país e vincou a ambição de ganhar as provas realizadas pela CONCACAF. O Canadá joga para a Liga das Nações com Curaçau e Honduras. O particular com o Irão, recorde-se, foi cancelado.

Feliz por regressar ao Canadá: "A minha namorada disse-me: 'ainda agora entraste de férias e já tens de ir para o Canadá?'. Digo-lhe que quando jogo pelo Canadá, pelos meus irmãos, não me importo, vou feliz."

Ambição de ganhar títulos na CONCACAF: "O Mundial é muito difícil, claro, mas podemos ganhar todos os troféus na CONCACAF. A única coisa que precisamos de fazer é mentalizar-nos para isso, toda a gente tem de estar disponível. Não pode ser aquela conversa de 'vou de férias', 'preciso de descansar', 'estou lesionado'. Toda a gente tem de vir. Temos de pensar que temos muitos jogadores de 23, 24, 25 anos e podemos ganhar muitos troféus pelo Canadá."