Aos 32 anos, Herrera está a cumprir a segunda época nos Estados Unidos e não fecha as portas ao regresso aos dragões

Ao serviço do Atlético de Madrid, Herrera não deu o salto perspetivado, nem ficou perto dos 245 jogos e 35 golos com que encantou a maioria dos adeptos azuis e brancos. Foram "apenas" 68 jogos em duas épocas, um papel muito intermitente, oscilando entre o onze e o banco. Por isso, respondeu positivamente a um aceno dos Estados Unidos, partindo para o Texas como figura de proa do Houston Dynamo. Algumas vezes badalado para regressar à Invicta, Herrera não finta esse desejo.

Em Madrid ficou longe de repetir toda a história de proezas e protagonismo conseguidos no FC Porto, por isso, não perde a esperança de voltar. Mas sabe que é um cenário difícil de concretizar.

"A minha ideia é terminar o contrato nos Estados Unidos, fazer um grande trabalho, ajudar a equipa a ser protagonista na MLS, conseguir algum título e uma entrada nos play-off que escapa há algum tempo", referiu, apressando-se a contextualizar: "Claro que um regresso ao FC Porto será procurado e ponderado por mim. Vou querer sempre regressar ao FC Porto, será sempre um prazer vestir essa camisola. É verdade que podemos considerar, agora, que está mais longe, mas não perco a esperança de um dia voltar ao FC Porto. É o sonho de qualquer jogador que passa por esse clube voltar, é sempre um objetivo, porque marca-te muito como jogador e ser humano. Não foi exceção comigo, jogar no FC Porto foi um grande prazer", sublinhou, consciente de que não basta querer para o regresso se efetivar.

"A verdade é que é preciso ver quem está no clube e quem não está. Se contam contigo e se querem tomar-te em conta... Repito, seria sempre um prazer, encantar-me-ia voltar e ser parte desse incrível clube. Passei aí os melhores momentos da carreira. Tenho dupla nacionalidade e não escondo o sonho de voltar", insiste Herrera, esperançoso em voltar a ver sangue mexicano nos dragões. "Jovens mexicanos a jogar bem há bastantes, serão certamente observados pelo FC Porto e outros clubes. Espero que possam encontrar novo talento asteca para ajudar a equipa a manter-se como um dos grandes da Europa."