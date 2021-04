Declarações de Sérgio Conceição (treinador do FC Porto) após o jogo Nacional-FC Porto (0-1), da 27.ª jornada da Liga NOS

Sobre o jogo: "Foi um jogo extremamente competitivo e temos de realçar a prestação do Nacional, uma equipa que precisa de pontos, num contexto extremamente difícil, com viagens pelo meio, a Sevilha e com dois jogos extremamente competitivos, como foram os da Liga dos Campeões, com um jogo com o Tondela pelo meio, onde também tivemos que dar uma resposta positiva, pois não podemos perder mais pontos. Temos e ir atrás do prejuízo e temos de fazer o nosso trabalho."

Continuidade: "Jogar aqui na Madeira, contra o Nacional ou o Marítimo nunca é fácil, pelo clima e pelo relvado. Quis dar alguma continuidade aquilo que fizemos na Liga dos Campeões, mas não interpretámos bem aquilo que eu queria. Era preciso criar espaços e na primeira parte estivemos sempre muito presos e quando perdíamos a bola, o Nacional atacava sempre com perigo, porque nos faltava gente em zonas em que isso não pode acontecer. Fui tentando corrigir ao longo da primeira parte, mas o jogo foi sempre intranquilo e nunca esteve controlado."

Os jogos são todos difíceis, com equipas a lutarem por objetivos diferentes e até final todos os pontos são importantes, não diria que decisivos, mas quase. O nosso campeonato, em termos de competitividade está melhor, com equipas e jogadores com qualidade e os pontos são todos difíceis de conquistar. Sabemos aquele que foi o nosso passado recente de desgaste e quando jogamos com equipas que ocupam um espaço diferente em termos defensivos é preciso estar bem a todos os níveis para encontrar espaços e criar dificuldades ao adversário e por vezes isso não é fácil. Não me espanta se até final, as equipas que lutam pelo título, perderem pontos".

JOYF // RPC

Lusa/Fim





ID:

31260209