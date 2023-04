"Não imagino o FC Porto sem Sérgio Conceição"

A ligação de Herrera a Conceição ficou fortíssima, seguindo estreita, como confessa. Aliás, o mexicano identifica o treinador como o homem certo para o futuro da equipa, pese anos de muito desgaste

Herrera passou seis anos no FC Porto, mas só foi campeão uma vez, em 2017/18, já na primeira época de Sérgio Conceição. O mexicano levava anos no clube, conhecendo técnicos como Paulo Fonseca, Julen Lopetegui e Nuno Espírito Santo, tendo "renascido" com uma nova liderança, animando-se em campo e acabando por ser decisivo na primeira conquista do ainda técnico portista.

"Tenho de ser muito sincero, nesta altura não imagino o FC Porto sem o Sérgio. São muitos anos aí, ganhou muitas ligas e outras provas. Não dá para pensar na equipa sem Conceição. São decisões dele, mas tenho a certeza que tanto ele como o clube estão agradecidos mutuamente pelo que viveram e deram um ao outro", afiança.