Não haverá gala, mas FC Porto vai revelar Dragões de Ouro em dia de aniversário

Galardoados com os Dragões de Ouro 2020 serão divulgados na segunda-feira, dia 28 de setembro.

O FC Porto confirmou esta terça-feira que, este ano, não se vai realizar a tradicional gala de atribuição dos Dragões de Ouro, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Contudo, os galardões serão atribuídos, com os vencedores a serem revelados ao londo do dia do 127.º aniversário do clube azul e branco: 28 de setembro (segunda-feira).

Em 2019, a gala dos Dragões de Ouro decorreu na Super Bock Arena: Pavilhão Rosa Mota.