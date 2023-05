"Não há lateral que possa ultrapassar João Mário a esse nível. Nem o Porro estava melhor"

Afonso Sousa, agora a brilhar no Lech Poznan, não perde de vista andamento acelerado do amigo, uma aliança que foi de São João da Madeira ao Olival. "Ganhou-se um grande lateral", refere a O JOGO.

João Mário está muito próximo de ficar operacional no FC Porto, podendo mesmo constituir opção na receção ao Casa Pia, no sábado, após ter tido última aparição no vitorioso clássico da Luz, a 7 de abril. O jogo foi de má memória do ponto de vista pessoal, por ter sofrido uma recaída de uma lesão ao fim de 15 minutos, mas o lateral mais influente do plantel surgirá recuperado na fase de todas as decisões, uma vez que os azuis e brancos ainda estão na luta pelo campeonato e têm a final da Taça de Portugal para disputar, com o Braga.