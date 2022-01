Declarações do técnico portista, no final do encontro com o Vizela, referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal (1-3)

Jogo: "Houve golo cedo, houve mérito do Vizela, de estar sempre em jogo. É uma equipa bem organizada, conseguiram criar problemas. Tínhamos jogado no campeonato e o Álvaro Pacheco percebeu e precaveu-se. Faltavam alguns jogadores das duas equipas. Tínhamos obrigação de ganhar. Mais por mérito do Vizela e algum demérito nosso, nem sempre conseguimos, mas conseguimos dar a volta."

Onze adversário: "Consegui desenhar onze do Vizela. Estamos atentos aos miúdos do Vizela. Informámo-nos sobre isso. O Ofori foi meu jogador na Académica, mesmo os miúdos temos de conhecer."

Preparação: "Não é fácil preparar um jogo desta forma. Não gosto deste mês de mercado, altera comportamento dos jogadores, há muita gente à volta. Cria sempre alguma instabilidade. E é um jogo da Taça. Calhou-nos uma equipa que é bastante competente, uma equipa técnica capaz de dar coisas positivas à equipa."

Quinta presença nas meias da Taça: "É a minha obrigação, tentar chegar o mais longe possível. Vamos tentar ser competentes para chegar à final. A vitória final é aquilo que nos importa."

Limitações: "Temos de recuperar o Pepe e o Marcano. Temos 15 jogadores para ir para Belém. Há outros problemas. O Vizela tem casos de covid. Não é fácil. Estamos aqui para a luta."