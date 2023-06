Pepe: "Não gosto de perder, como o míster..."

Redação com Lusa

Declarações de Pepe, central e capitão do FC Porto, aos meios de comunicação do emblema azul e branco

Pepe, central de 40 anos e capitão do FC Porto, tentará no domingo (17h15, frente ao Braga, no Jamor) vencer a Taça de Portugal pela quarta ocasião, e terceira nos últimos quatro anos.

"Temos de desfrutar, porque estar numa final já é um prémio. Já ganhámos algumas este ano e o mais importante é desfrutar, sempre com responsabilidade e sabendo que temos de dar o melhor para proporcionar alegrias aos adeptos. Não gosto de perder, tal como o mister também não gosta, mas tentamos dar o máximo para ganhar mais vezes do que os outros. Sabemos que nem sempre é possível, mas damos sempre o melhor em prol dos objetivos", sublinhou o central internacional português, citado pelo site oficial dos "dragões".

Vencedor da prova rainha ao serviço do FC Porto em 2005/06, 2019/20 e 2021/22, num percurso abrilhantado por quase três dezenas de conquistas, Pepe aguarda por um "jogo extremamente difícil" com o Sporting de Braga, que fechou o pódio da última edição da I Liga e qualificou-se para as pré-eliminatórias da edição 2023/34 da Liga dos Campeões.

"O coletivo do Braga é muito forte. Exploram muito as transições e temos de estar muito equilibrados. Existem outros fatores de que não poderemos falar tanto, mas, nesta altura, conhecemo-los bem, tal como eles nos conhecem a nós. Acho que a equipa está preparada, os jogadores estão num bom momento de forma e espero que seja um grande dia para todos os portistas", concluiu o central, com 35 duelos feitos em 2022/23.