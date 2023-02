"Não falta qualidade a David Carmo e está ali um jogador de Seleção"

Defesa-central passou pelas mãos de André Charuto nas escolas da Sanjoanense.

Além de João Mário, há outro jogador no plantel do FC Porto que tem um significado especial para André Charuto. Trata-se de David Carmo, que foi treinado pelo padrinho do lateral nas escolas da Sanjoanense. "Sobre o David, posso garantir: não falta qualidade e está ali um jogador de Seleção. A meu ver, é só uma questão de tempo até que as coisas comecem a correr bem", assegura o ex-treinador do defesa.

Carmo, recorde-se, voltou a atuar pelos dragões em Alvalade, após passar mais de cem dias sem somar qualquer minuto de competição oficial. Algo que se deve ao "processo natural de adaptação", segundo Charuto.

"Acredito que o problema do David acabou por ser adaptação a uma realidade nova. O Braga não está muito longe do FC Porto, mas é sempre diferente, a começar pela exigência do clube e da massa adepta. O David sentou algumas dificuldades, mas todos os que têm singrado no FC Porto têm passado por um período de adaptação. O Luis Díaz, o Pepê, o Galeno, que até saiu do clube e agora voltou... Os jogadores chegam ao FC Porto e precisam de tempo para absorver a mística do clube", considera.

