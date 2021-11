Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada (5-1) ao Feirense.

Que importância tem esta vitória neste momento (agenda complicada)? "A importância de passar aos oitavos da Taça, que é o objetivo do clube. Depois pela resposta com grande seriedade da equipa. Ainda hoje vimos equipas de escalões inferiores a ganhar a equipas da I divisão. Nesse plano mais emocional do jogo há sempre essa faceta de que os jogadores de escalões inferiores olham para estes jogos como forma de se mostrarem. Estávamos avisados, até pela valia da equipa que defrontámos, a fazer um excelente campeonato. Nós fomos muito competentes em todo o jogo. Não estou totalmente satisfeito, porque não gosto de sofrer golos, mas estou muito satisfeito com todos, no geral."

Abraço a Francisco Conceição: "A primeira coisa que me veio à cabeça, estando muito contente por um golo que ele esperava há algum tempo, foi dizer: 'Vai agradecer ao Mehdi [Taremi], que é ele que está estipulado. Achei naquele momento que era importante dar moral a um avançado, não por ser o Francisco, mas por ser um avançado que procurava o golo. Em casa será diferente, mas vejo... Sei separar as coisas, sei o papel que tenho como treinador."

Lesão de Otávio? "No momento achei preocupante, mas penso que não será grave. Vamos olhar para os jogadores mais debilitados e a partir de amanhã preparar o Liverpool."