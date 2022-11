"Não estamos a castrar a qualidade de Pepê, um lateral nosso é praticamente um ala"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão do jogo contra o Mafra, a contar para a Taça de Portugal

Posição de Pepê. Perde a jogar recuado? "Não tenho essa opinião. Quando joga atrás, o Pepê inicia muitas situações de ataque em que até chegamos com perigo e até situações de golo pela capacidade que tem de aparecer de trás para a frente. Temos de olhar para a equipa no seu todo, que é o mais importante. Entre meter o Pepê na frente e tirar um desses homens, que estão muito bem, e metê-lo atrás... Tenho de fazer essa equação, definir a estratégia para o jogo e, depois disso e do que cada um dos jogadores pode dar, opto. O Pepê já jogou a médio-ofensivo, do lado esquerdo, do lado direito, como segundo avançado e como lateral-direito. É um jogador com muita capacidade, além de qualidade técnica e de velocidade, e é muito inteligente. Dentro da sua formação, não era de esperar um jogador brasileiro com tanto rigor a nível tático e capaz de dar a resposta que o Pepê dá em cada uma das posições, porque as faz muito bem. Depois é meter na balança o que faz o Pepê jogando o Galeno do lado esquerdo. Neste, com o Paços de Ferreira, achei que era melhor meter o Pepê na frente pela capacidade de improviso que dá no último terço, mas que também dá a partir de trás, porque em 80% dos jogos das competições internas estamos em ataque posicional, ataque organizado e um lateral nosso é praticamente um ala. Obviamente que não vou pedir às pessoas que percebam e entendem que, não jogando o Pepê na frente, não estamos a castrar a sua criatividade e qualidade com bola. Mas não penso nada disso. Penso o contrário."

No fio da navalha a equipa joga melhor? "Quero que eles estejam no fio da navalha em todos os jogos, porque se isso for sinónimo de estar alerta, vivo no jogo, com um estado de espírito em que o foco está presente, sim. Agora, não é preciso bater no fundo, como acho que foi o jogo com o Santa Clara, porque não estivemos bem. E não foi pela qualidade que tivemos depois noutros jogos. A qualidade tem que ver com uma série de características que é preciso meter cá para fora. Estar no fio da navalha é a minha luta. Gostaria de encontrar uma forma de manter sempre os jogadores no fio da navalha. Mas é em todos os dias e em todos os jogos. que temos de meter cá para fora. O fio da navalha é a tal luta, gostava de meter os jogadores sempre no fio da navalha. É todos os dias e todos os jogos."