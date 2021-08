"Não entregar a titularidade no FC Porto ao Diogo Costa é adiar o inevitável"

Da imagem de "miúdo calado" à de "guardião completo" foi uma questão de poucas épocas. Desempenho na pré-temporada e demora de Marchesín a chegar convenceu Conceição a dar-lhe oportunidade

Titular frente ao Belenenses, na primeira jornada da Liga Bwin, Diogo Costa entrou da melhor forma em 2021/22. Na sequência de uma pré-época em que foi opção primária para Sérgio Conceição na baliza do FC Porto, fruto da chegada tardia de Marchesín, o internacional jovem português terminou o jogo com folha limpa e a aposta será para manter no domingo, em Famalicão.

O sinal é de confiança reforçada nas qualidades de Diogo, algo que não passava de uma "questão de pouco tempo", diz quem bem o conhece. "Teve muito mérito na excelente pré-temporada que fez. Caso contrário, Sérgio Conceição não teria apostado nele na primeira jornada", defende João Costa, ex-guardião dos dragões, a O JOGO.