Pinto da Costa: "A excelente participação dos sub-21 também se deve à qualidade da formação do FC Porto"

No editorial da Revista Dragões, Pinto da Costa exalta as campanhas das equipas de futebol e andebol nas respetivas Ligas dos Campeões, bem como o percurso dos sub-21 portugueses no Europeu da categoria, onde há cinco atletas do FC Porto, e critica o Estado por não cumprir com as "obrigações que tem para com empresas".

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, lembra a participação na Liga dos Campeões, a seleção de sub-21 - cinco jogadores do plantel portista no Europeu da categoria - e a equipa de andebol na Revista Dragões de abril.

"A excelente participação da seleção portuguesa de sub-21 no Campeonato Europeu também se deve, em grande parte, à qualidade e ao sucesso da nossa formação, normalmente tão desprezada pelos entendidos da nossa praça que de futebol não percebem nada", pode ler-se, referindo-se à passagem da equipa de Rui Jorge aos quartos de final.

O dirigente recorda estas campanhas vitoriosas recentes para exaltar o que o clube tem feito por Portugal e critica um "Estado que não cumpre as obrigações que tem para com empresas que pagam muitas dezenas de milhões de euros em impostos".

"Ajudar a elevar o nome de Portugal lá fora é, para nós, um motivo de grande orgulho, ainda maior por sabermos que o FC Porto tem feito pelo país muito mais do que o que o país tem feito pelo FC Porto ou pelo desporto em geral", escreve o líder dos azuis e brancos.

O editorial de Pinto da Costa na íntegra:

"Do melhor que há em Portugal

O FC Porto é um clube orgulhoso das raízes que tem na cidade do Porto e no Norte, onde encontra os fundamentos da sua identidade, mas até pela dimensão mundial que alcançou nas últimas décadas não deixa de ser, também, um clube nacional. Nestes primeiros meses de 2021, já são inestimáveis os contributos prestados pelo FC Porto a Portugal.

No futebol, em linha com o que tem acontecido tantas vezes nos anos mais recentes, a nossa equipa tem protagonizado uma campanha brilhante na Liga dos Campeões e é hoje em dia reconhecida como uma das oito melhores da Europa. Para alcançar este estatuto, eliminou a Juventus, crónica candidata a vencer a Liga dos Campeões, que tem como principal estrela uma das maiores referências do futebol mundial, o português Cristiano Ronaldo, e que dispõe de recursos financeiros incomparavelmente superiores aos nossos.

A excelente participação da seleção portuguesa de sub 21 no Campeonato Europeu também se deve, em grande parte, à qualidade e ao sucesso da nossa formação, normalmente tão desprezada pelos entendidos da nossa praça que de futebol não percebem nada. Recordo que entre os convocados havia cinco jogadores do nosso atual plantel e oito criados entre a Constituição e o Olival.

Mas não é só no futebol que o FC Porto ajuda a elevar o nome de Portugal. Também no andebol temos protagonizado mais uma excelente participação na Liga dos Campeões. E a qualificação recente da seleção dessa modalidade para os Jogos Olímpicos, um feito inédito na história do desporto português, contou com a participação de 11 jogadores nossos.

Ajudar a elevar o nome de Portugal lá fora é, para nós, um motivo de grande orgulho, ainda maior por sabermos que o FC Porto tem feito pelo país muito mais do que o que o país tem feito pelo FC Porto ou pelo desporto em geral. Vivemos, infelizmente, num Estado que não cumpre as obrigações que tem para com empresas que pagam muitas dezenas de milhões de euros em impostos, e que, no caso específico do desporto, não tem sequer quem governe ou tutele este setor. É o país que temos. Não deixaremos, nem por isto, de lutar para que o FC Porto continue a ser do melhor que existe em Portugal."