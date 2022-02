Confusão no final do FC Porto-Sporting

Rui Cerqueira, assessor de imprensa do FC Porto, anuncia processos judiciais

Um dias depois do comunicado do Sporting, que acusa Rui Cerqueira de ter abalroado "de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito", o assessor de imprensa do FC Porto reagiu.

"Face às torpes e falsas acusações que têm sido feitas nas últimas horas, iniciadas pelo Sporting Clube de Portugal e amplificadas por comentadores em diferentes órgãos de comunicação social, pela primeira vez na minha já longa carreira profissional, vejo-me obrigado a vir a público", pode ler-se num texto publicado nas redes sociais.

Rui Cerqueira desmente o teor do comunicado do Sporting - "Não correspondem à verdade os factos que me são imputados" -, anunciando que vai "desencadear processos judiciais contra aqueles que me imputam factos que bem sabem não corresponderem à verdade".

Texto na íntegra

Face às torpes e falsas acusações que têm sido feitas nas últimas horas, iniciadas pelo Sporting Clube de Portugal e amplificadas por comentadores em diferentes órgãos de comunicação social, pela primeira vez na minha já longa carreira profissional, vejo-me obrigado a vir a público para informar o seguinte:

1. Não correspondem à verdade os factos que me são imputados no comunicado do Sporting Clube do Portugal;

2. A minha honra e dignidade estão colocadas em causa pelas referidas acusações, propaladas pela comunicação social;

3. Acresce que este conjunto de imputações falsas está também a causar danos graves, designadamente à minha Família, que merece respeito e proteção, e que não deveria ser sujeita aos ataques pessoais que lhe têm sido dirigidos nas últimas horas;

4. Não me resta, pois, alternativa que não a de, pela primeira vez e em nome pessoal, tomar uma atitude que nunca pensei ter de vir a tomar;

5. Sou assim forçado a desencadear processos judiciais contra aqueles que me imputam factos que bem sabem não corresponderem à verdade;

6. À justiça caberá esclarecer cabalmente toda esta "estória".