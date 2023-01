Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada caseira sobre o Famalicão, 4-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Forma de jogar do Famalicão facilita? "Não facilita, depende. Há equipas que vêm aqui com uma ousadia num nível superior, algumas outras fecham-se no terço defensivo, com um bloco baixo, e os espaços a explorar são outros. Hoje percebíamos e sabíamos o comportamento da equipa do Famalicão, trabalhámos, alertámos os jogadores e fizemos golos. Dentro desse nosso processo ofensivo e desses momentos em que tínhamos a bola e depois da recuperação da mesma, podíamos e devíamos ter recuperado noutras zonas do campo. Achei que nunca tivemos, como noutros jogos, o controlo do jogo. Apesar do resultado. O resultado obviamente é justíssimo, podíamos ter feito mais golos, mas em termos de consistência e solidez permitimos muito ao adversário, não digo oportunidades, mas em termos de dinâmica em posse."

Empate no dérbi: "Não adianta nada se não fizermos o nosso trabalho. Não dependemos de nós e o nosso trabalho, foco e dedicação tem de ser no dia a dia, olhar já para o próximo jogo. Um jogo difícil que vamos ter, com o Vitória, e perceber que é mais uma final para nós. Não adianta olhar para o lado quando temos trabalho debaixo dos nossos pés para fazer, senão ainda tropeçamos e não convém, até porque não dependemos de nós, como eu disse"