Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Sintrense (0-5)

Sérgio Oliveira: "A confiança que têm de ganhar é diariamente. Temos de treinar para ganhar confiança e para jogar, não jogar para ganhar confiança. O Sérgio já me conhece há muitos anos, ele sabe o que é que eu quero dele. Viu-se um dos pontos fortes dele, hoje. Não me agradou tanto os golos, mas mais a vontade de cumprir e a seriedade."

Otávio: "Não achei que Otávio fosse espetacular. Foi igual aos outros. Foi sério, e eu gosto disso."

Evanilson: "Há jogadores que precisam mais de tempo do que outros. O futebol sul-americano é diferente. Em termos táticos, em Portugal, trabalhamos bem, temos uma organização acima da média. Não é fácil para quem vem de um campeonato brasileiro pegar de estaca. Confiamos na sua capacidade e na sua qualidade."