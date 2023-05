Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal

"Alguém quis fazer disto do caso do campeonato. O problema desta jornada foi um árbitro acabar um jogo três ou quatro segundos depois do tempo de desconto que deu. O que aconteceu foi que uma série de páginas da comunicação oficiosa do Benfica - contas pagas no Twitter, com mensalidade, o que nos levanta a suspeita de ser uma coisa orquestrada -, quando o jogo acabou, espalharam a tese de que o Rui Costa acabou o jogo quando o Boavista iria viria o jogo. Crime de lesa futebol. Fizeram disso tema". Foi desta forma que Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, comentou criada depois do final do FC Porto-Boavista, da 30ª jornada.

"Depois a teoria era de que o jogo tinha acabado com a bola na área do FC Porto, quando se vê o André Franco a festejar a vitória no meio-campo. Que eu saiba, não há nada nas regras que a bola tem de estar numa zona para se acabar o jogo", referiu no programa Universo Porto de Bancada, no Porto Canal.