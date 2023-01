Nanu vai reforçar emblema da Liga Bwin

Lateral direito regressou ao FC Porto em novembro, devolvido pelo Dallas FC, e estava a treinar na equipa B

Nanu, de 28 anos, vai jogar no Santa Clara. O lateral, que desde novembro está a treinar na equipa B dos dragões - depois de ter sido devolvido pelo Dallas FC - chegou a acordo com o emblema insular e a SAD azul e branca também já deu o aval à mudança.

Nanu chegou ao FC Porto no verão de 2020, poucos dias depois de ter marcado no Dragão ao serviço do Marítimo, mas nunca se conseguiu impor. Ao todo fez 21 jogos pela equipa principal até ser cedido aos americanos do Dallas FC.

Nanu tem contrato até junho de 2025 com o FC Porto que o vai ceder até final da temporada ao Santa Clara. O jogador é esperado amanhã para realizar exames médicos e assinar o contrato.