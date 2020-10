Nanu treina no FC Porto pela primeira vez

Nanu no treino do FC Porto

Lateral-direito esteve ao serviço da seleção da Guiné-Bissau nos últimos dias

A presença de Nanu foi a grande novidade do treino desta terça-feira do FC Porto. O lateral-direito, anunciado como reforço dos dragões a 5 de outubro, passou os últimos oito dias na seleção da Guiné-Bissau, pelo que só hoje pôde conhecer o centro de treinos do Olival.

Pepe, Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira (Portugal Sub-21), Zaidu (Nigéria), Loum (Senegal), Medhi Taremi (Irão) e Corona (México) estiveram ausentes por estarem ao serviço das respetivas seleções, enquanto Uribe e Luis Díaz continuam em isolamento profilático, depois de terem tido contacto com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19.

Marchesín (tratamento e ginásio), Mbaye (tratamento) e Marcano (tratamento e ginásio) continuam entregues ao departamento e, no caso do guarda-redes argentino, ainda subsistem algumas dúvidas sobre se estará disponível para participar no clássico com o Sporting, agendado para sábado (20h30).

O ​​​​​​​FC Porto regressa ao trabalho amanhã, às 16 horas, à porta fechada, no Olival.