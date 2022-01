Nanu reage à mudança para o FC Dallas: "Muito feliz com a minha nova casa"

Lateral foi cedido ao clube do campeonato dos Estados Unidos.

Nanu reagiu esta quinta-feira à mudança para o FC Dallas, clube do campeonato dos Estados Unidos. "Estou muito feliz com a minha nova casa, agradecido pela oportunidade e confiança que o FC Dallas me está a dar. Irei dar o meu melhor para ajudar o clube e a equipa de firma sincera, dedicada, profissional e respeitosa", escreveu nas redes sociais.

O FC Porto oficializou, recorde-se, na segunda-feira passada o empréstimo de Nanu ao FC Dallas, clube que milita na MLS. O lateral-direito foi cedido por um ano, isto é, até dezembro de 2022. O clube norte-americano fica ainda com opção de compra pelo luso-guineense que se encontra a disputar a CAN.