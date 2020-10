"Prefiro evitar um golo do que marcar", diz Nanu

Lateral-direito treinou esta terça-feira pela primeira vez com os dragões

O treino desta terça-feira do FC Porto ficou marcado pela estreia de Nanu, que foi contratado ao Marítimo em cima do fecho do mercado e entretanto esteve a trabalhar com a seleção da Guiné-Bissau.

"Foi uma receção fantástica. Receberam-me muito bem, estou bastante feliz e sinto-me em casa. Acredito que as coisas vão correr da melhor forma. Foi uma grande felicidade estar junto dos meus colegas e no futuro de certeza iremos conquistar muitos títulos", referiu o lateral-direito aos órgãos de informação do clube.

Ser treinador por Sérgio Conceição deixa Nanu "muito feliz", já que o defesa olha para o técnico como "uma grande figura do FC Porto. "Quero aprender, evoluir bastante e tenho a certeza que ele vai ajudar-me a evoluir como jogador e como ser humano", afirmou o guineense, que está disposto a jogar na posição que Conceição entender.

"O mais importante é ser útil e estar preparado para o que o mister pretende, para que seja bom para a equipa e para o clube", atirou. Mas se tiver de escolher entre evitar ou marcar um golo, o lateral/extremo nem hesita. "Prefiro evitar, como é óbvio. E estou aqui para ajudar o FC Porto a ganhar títulos. É esse o meu objetivo", vincou.