Nanu, o primeiro a voltar, fica à espera da... posição

Lateral já completou jornada de seleções e deve estar esta terça-feira no Olival. Joga na Taça, mas ainda não sabe de que lado

Cumpridos que estão os dois jogos internacionais para os quais foi chamado, Nanu será o primeiro dos internacionais portistas a regressar ao Olival. Com isso, o lateral marca também uma posição no sentido de se chegar à frente para jogar no Barreiro, contra o Fabril, no próximo sábado.

Sérgio Conceição quererá vê-lo a tempo inteiro após um mês no Olival a assimilar a mecânica da equipa. Nanu não foi feliz contra Sporting e Manchester City, nas duas primeiras vezes que foi chamado ao jogo pelo treinador. Nessa fase, porém, vinha de um contexto (Marítimo) completamente diferente. Entretanto afinou e terá agora mais uma semana de trabalho à disposição do treinador. Falta perceber em que lado da defesa vai alinhar. No plano teórico, será à direita. Mas isso obriga a que Sérgio Conceição sobrecarregue Manafá ou Zaidu na esquerda. Se a ideia for estrear Carraça, então Nanu até pode derivar à esquerda. A semana de trabalho, que começa esta terça-feira, ajudará a esclarecer as ideias do treinador.

A jornada de seleções terminou no domingo para o ex-Marítimo. Pela segunda partida consecutiva, a Guiné perdeu com o Senegal, desta feita em Bissau e "apenas" por 1-0. E o portista não foi propriamente feliz. É verdade que cumpriu quase sempre com distinção, mas acaba por estar ligado ao golo do triunfo senegalês. Era ele quem marcava Sadio Mané, o poderoso e veloz avançado do Liverpool, quando este arrancou para a baliza e fez uma tabela que Nanu também não conseguiu acompanhar. No mano a mano, o rival foi mais forte e fez o golo que confirma o Senegal como a primeira seleção apurada para a próxima CAN, em janeiro de 2022.