Nanu já integrou o treino do FC Porto, Otávio continua de fora

Sérgio Conceição prepara o jogo com o Sintrense

Nanu regressou da seleção da Guiné-Bissau e treinou com a equipa nesta segunda-feira. Otávio fez tratamento e ginásio.

O lateral-direito Nanu foi a novidade no treino desta segunda-feira do FC Porto. O jogador já deixou a concentração da seleção da Guiné-Bissau e regressou ao Olival, tendo treinado normalmente no relvado.

Em sentido oposto, Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal sub-21), Mbemba (Congo), Grujic (Sérvia), Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Corona (México) e Taremi (Irão) continuam ausentes.

Também ausente, mas apenas do treino no relvado, esteve o médo Otávio, que continua a recuperar de lesão e realizou tratamento e ginásio.

Na terça-feira, às 10h30, há novo treino para os dragões.