Nanú já fala como jogador do FC Porto: leia o que disse o lateral

O defesa e ala direito prestou, esta segunda-feira, as primeiras declarações enquanto jogador do FC Porto, em entrevista aos meios de comunicação do clube azul e branco

Assinar pelo FC Porto: "Não há palavras para descrever este momento. Sentimento de grande felicidade. De poder realizar um sonho, um sonho que quero viver. Quero agradecer esta oportunidade. E vou agarrar com unhas e dentes. E quero dar muitas alegrias ao FC Porto, dar títulos e ajudar o máximo dentro e fora de campo."

Nível de ambição: "Sempre trabalhei para chegar a este nível e vou trabalhar sempre no máximo para ajudar o clube nos seus objetivos e tenho a certeza que coisas boas vão acontecer. Os objetivos é ser campeão e ganhar o máximo de títulos possível."

Versatilidade em campo: "Tenho essa facilidade de jogar em várias posições mas o mais importante é jogar numa posição em que o mister sentir que estou bem e posso contribuir para a equipa. Qualquer posição para mim é boa mas claro que a lateral direito é a posição onde me posso destacar e esperar mais as minhas qualidades. Elas são a velocidade e no um para um sou muito seguro e forte mas o meu ponto forte é mais ofensivamente. Posso vir a ajudar o FC porto nos seus objetivos."

Promessa aos adeptos: "O que posso prometer aos adeptos é que vou dar muitas alegrias, vou dar o meu melhor e vou trabalhar o máximo para evoluir cada vez mais e ajudar o FC Porto nos seus objetivos."