Nanu já teve alta hospitalar e agradece nas redes sociais: "Sempre juntos irmão"

Lateral do FC Porto comentou publicação de Matheus Uribe. Teve alta hospitalar esta sexta-feira.

Nanu, lateral do FC Porto, que ontem, quinta-feira, sofreu um violento choque no embate frente ao Belenenses, que terminou empatado 0-0, já teve alta hospitalar. O defesa foi alvo de muitas mensagens de apoio por parte dos companheiros de equipa e agradeceu, por exemplo, a Matheus Uribe.

"Muito obrigada. Sempre juntos irmão", comentou o lateral. "Força irmão. Estamos contigo", havia escrito o médio.

De recordar que Nanu "sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento", ficando depois "consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço". De acordo com os exames realizados logo após ao choque, no Hospital de São Francisco Xavier, para onde se dirigiu diretamente do relvado, de ambulância, não se verificaram "alterações com gravidade clínica".