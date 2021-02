"Nanu? Foi uma sensação muito má. Estávamos a ver tudo a acontecer..."

Marcelo Lipatin, empresário do defesa, relatou a O JOGO as horas que se seguiram ao choque com Kritciuk. Nélson Puga ajudou e a voz de Nanu foi a tranquilidade que chegou até aos pais, em França.

Depois do pânico e do susto de uma vida, o repouso. Nanu, que sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular, recebeu alta hospitalar na manhã de sexta-feira e deu início à recuperação, que agora passa pelo descanso.

Antes de regressar a casa, o lateral-direito ainda passou pelo Olival, onde foi submetido a nova avaliação clínica pelo departamento chefiado por Nélson Puga. Viu os colegas, saiu já a conduzir, o que reforça os sinais positivos no rescaldo de um episódio que abalou todos no clube.

Mais aflitas ainda, naturalmente, ficaram as pessoas próximas de Nanu, que assistiram ao drama pela televisão. Em conversa com O JOGO, Marcelo Lipatin, empresário do luso-guineense, lembrou a "sensação muito má quando tudo aconteceu". "Estávamos a ver as coisas a acontecer e sem respostas, com a ambulância a entrar em campo. Pensei na Beatriz, namorada do Nanu, e nos seus pais. Queria estar em contacto com eles para os manter informados", relatou Marcelo. Nessas horas em que se tentam afastar os piores cenários da mente, uma pessoa transmitiu os primeiros sinais de tranquilidade. "O doutor Nélson Puga foi muito gentil. Enviei mensagem, apresentei-me e ele ligou-me ainda no hospital. Contou-me o estado do Nanu", revelou o empresário, que também foi futebolista de Marítimo, Nacional e Trofense. De imediato, passou as informações aos pais do lateral-direito, José "Zecafanta" e Francisca, que vivem em França, enquanto mantinha contacto com Beatriz.

Pelos relatos de quem esteve no relvado, Nanu recuperara os sentidos ainda ali, mas só uma coisa deixou Marcelo "mais descansado". "Só queria ouvir a voz do Nanu. Hoje [sexta-feira] voltei a falar com ele e estava bem, tranquilo, mas com algumas dores", finalizou Lipatin.

O jogador teve alta na manhã de sexta-feira e foi reavaliado no Olival antes de iniciar o repouso domicilário

As imagens correram o mundo e as mensagens vieram de todo o lado. Para lá do plantel portista, que se expressou nas redes sociais, a onda de apoio também passou pelo Sporting, por exemplo. O FC Porto agradeceu as mensagens de "adeptos, companheiros de profissão e sociedades desportivas". Curiosamente, foi nas redes sociais de um companheiro, que Nanu "reapareceu" em público. "Muito obrigado, irmão. Sempre juntos", respondeu a Uribe.