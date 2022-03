Nanu fala da saída do FC Porto e dá um conselho: "João Mário não pode facilitar"

ENTREVISTA, PARTE II - Crescimento defensivo com Conceição faz defesa ter a certeza da evolução do amigo João Mário, a quem reconhece uma técnica desequilibrante. Só lamenta não ter exibido as qualidades que o fizeram brilhar na Madeira.

Determinado em voltar a mostrar o valor que lhe reconheciam no Marítimo, Nanu afirma que custou um pouco ficar de fora no FC Porto e que o excesso de laterais-direitos não ajudou. Contudo, sente que cresceu defensivamente e acredita que a equipa técnica de Sérgio Conceição terá impacto semelhante no desenvolvimento de João Mário.

Saiu do FC Porto apenas por empréstimo. Que plano tem para o futuro?

-Neste momento, é jogar ao máximo para evoluir. Queremos sempre o melhor para a nossa carreira e estou a trabalhar para isso. Se surgir algo de bom, estou preparado para o desafio. Mas o meu foco é tentar voltar ao que fui antes e mostrar o valor que as pessoas me reconhecem, porque tenho condições para isso.