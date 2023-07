Namings do estádio e do pavilhão do FC Porto vão avançar: "Valores são interessantes"

ENTREVISTA, PARTE IV - Fernando Gomes revela que negociações para o estádio e para o pavilhão estão adiantadas; Sem avançar os valores envolvidos, por ainda não estar fechado o acordo, o administrador do FC Porto assume que as verbas poderão ser importantes para ajudar a reduzir o passivo.

O exercício negativo de 22/23 ainda não está contabilizado, mas é certo que complica a estratégia da SAD para reduzir o passivo. Por isso, estão a ser estudadas alternativas para a entrada de dinheiro.

A venda do nome do estádio e do pavilhão é uma delas e o administrador está convencido que, desta vez, haverá acordo com um investidor. O que a sociedade não admite é hipotecar a qualidade e a competitividade da equipa, porque o sucesso desportivo é fundamental.